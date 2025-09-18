Muğla Fethiye'de Zeytinlik ve Makilik Yangını Söndürüldü

Muğla’nın Fethiye'de Zeytinlik ve Makilik Yangını Söndürüldü
Karaçulha'da çıkan yangına ekipler müdahale etti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede zeytinliğe sıçradı; ancak ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.