Muğla Kavaklıdere'de Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi, Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve Sevk

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Çalışması

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

