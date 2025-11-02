Muğla Kavaklıdere'de Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Muğla Kavaklıdere Çamlıyurt'ta çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:20
Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi, Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve Sevk

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Çalışması

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

