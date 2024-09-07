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Muğla Menteşe'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'da çıkan orman yangınına 9 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. Vatandaşlar da destek veriyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:58
Muğla Menteşe'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla Menteşe Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisinde meydana gelen yangına, 9 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ile orman işçileri müdahale ediyor. Bölgedeki etkili rüzgarın yangının yayılmasını kolaylaştırması nedeniyle, ekiplerin çalışmaları yoğun bir tempo ile sürdürülüyor.

Halktan Destek

Yangın bölgesine yakın mahallelerde bulunan camilerde yapılan duyurularla, vatandaşlardan yangın söndürme ekiplerine destek vermeleri isteniyor. Vatandaşlar, traktörlerinin arkasına su tankerleri takarak yangın alanına yöneliyor.

Kontrol Altına Alma Çabaları

Yangın söndürme ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim alanlarına sıçramaması için canla başla çalışıyor. Yangının yayılmaması için yürütülen bu çabalar, hem ekiplerin hem de vatandaşların özverisi ile sürdürülmektedir.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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