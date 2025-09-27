Muğla Menteşe'de Su Deposu Çalışmasında Tarihi Eser ve Mezarlar Bulundu

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yürütülen su deposu çalışması sırasında, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanlarda dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma esnasında 6 mezar içinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi eser bulundu. Bulguların ardından saha çalışmaları durduruldu.

Yetkililere bildirim ve korunma

Durum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi. Alan güvenlik şeridiyle kapatıldı ve koruma altına alındı.

Yetkililer, bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemelerle netleşeceğini, bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Bölgede ayrıca polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında ortaya çıkan mezarlarda dönemi henüz belirlenemeyen tarihi eserler bulundu. Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.