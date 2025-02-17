Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Önemli Gelişme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatını verdi.

Bakanlık Açıklaması ve Değerlendirmeler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili haberlere yanıt verildi. Açıklamada; sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin "Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" çerçevesinde değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtildi.

Ayrıca, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyada yer alan iddiaların titizlikle incelendiği aktarılırken, Bakan Memişoğlu'nun hastane bloklarının boşaltılması talimatı verdiği ifade edildi.