Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatını verdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:00
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Önemli Gelişme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatını verdi.

Bakanlık Açıklaması ve Değerlendirmeler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili haberlere yanıt verildi. Açıklamada; sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin "Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" çerçevesinde değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtildi.

Ayrıca, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyada yer alan iddiaların titizlikle incelendiği aktarılırken, Bakan Memişoğlu'nun hastane bloklarının boşaltılması talimatı verdiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM: Gazze'de 250 Binden Fazla Öğrenci Uzaktan Eğitime Kaydoldu
2
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi
3
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması
4
Elon Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ait Veri Tabanında Hata Olduğunu Savundu
5
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne Türkçe Sertifikaları Dağıtıldı
6
Ali Yalçın: Meclis, 28 Şubat Komisyonu Oluşturmalı
7
AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'taki Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği