Muğla Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Zanlı Yakalandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı; 49 mağdur, yaklaşık 30 milyon lira dolandırıcılık iddiası.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:52
Muğla Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Zanlı Yakalandı

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Operasyon ve soruşturma detayları

Muğla merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütüldü. Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinden gelen şikâyetler üzerine çalışma başlatıldı.

Şikâyetlerde, 49 kişinin motosiklet satın alma vaadiyle dolandırıldığını beyan ettiği belirtildi.

Eş zamanlı operasyonlarda M.A, R.D, M.E, S.E, T.Ö, E.Ş, E.Ç, B.D, L.M. ve B.M isimli şüpheliler yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira toplandığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

