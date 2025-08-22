Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Operasyon ve soruşturma detayları
Muğla merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütüldü. Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinden gelen şikâyetler üzerine çalışma başlatıldı.
Şikâyetlerde, 49 kişinin motosiklet satın alma vaadiyle dolandırıldığını beyan ettiği belirtildi.
Eş zamanlı operasyonlarda M.A, R.D, M.E, S.E, T.Ö, E.Ş, E.Ç, B.D, L.M. ve B.M isimli şüpheliler yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira toplandığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.