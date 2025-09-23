Muğla Milas'ta 160 Bin Balık Yavrusu Denize Bırakıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte 160 bin balık yavrusu denizle buluşturuldu. Çalışma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Boğaziçi Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu, Boğaziçi İlkokulu öğrencileriyle birlikte denize salındı. Yavru temini enstitü veya özel sektör tarafından bedelsiz olarak yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, sucul yaşamın korunması adına, geniş kıyı şeridine sahip Milas'ta balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Seyfettin Baydar ise 2025'te yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, projeyle çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Baydar, 2025'te 9 lokasyonda toplam 450 bin yavru, 2024'te 7 lokasyonda 410 bin ve 2023'te 9 lokasyonda 478 bin 300 yavru salımı yapıldığını aktardı.

Etkinlik, Milas-Bodrum Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği'nin balık ekmek ikramı ile sona erdi.