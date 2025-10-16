Muğla Milas'ta Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Menteş Mahallesi'ndeki yem fabrikası bahçesinde çıkan tartışma can aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Menteş Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasının bahçesinde üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.A.Ö., av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibince Tuzcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli M.A.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.