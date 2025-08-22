Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Keziban Süne (43) hayatını kaybetti. Emniyet, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:03
Olayın Detayları

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta gerçekleşen silahlı saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta, Keziban Süne (43), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Süne'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Süne'nin cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

