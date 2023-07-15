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Muğla Milas'taki yangından görüntüler paylaşıldı: Yürek yakan kareler

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Muğla Milas'taki yangından görüntüler paylaşıldı: Yürek yakan kareler
Muğla Milas'ta dün çıkan yangınların ardından yok olan ormanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde; yangında 170 hektar arazinin zarar gördüğü anlaşıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı çayırlık alanda dün öğle saatleri gibi başlayan yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Muğla Milas'taki yangın

Güvercinlik ilçesinde çıkan yangın, Muğla bölgesinde Ormancılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ile birlikte 14 helikopter, 74 tanker ve 12 iş makinesi desteğiyle söndürüldü. 

Muğla Milas'taki yangın

Yangın söndürme çalışmalarında 615 orman işçisiyle birlikte itfaiye ekipleri görev aldı. Yanan alanlar ise drone ile fotoğraflandı..

Muğla Milas'taki yangın

Görüntülerde aynı zamanda yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları ve aynı zamanda soğutma çalışmaları da yer alıyor.

Muğla Milas'taki yangın

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