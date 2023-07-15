Muğla Milas'taki yangından görüntüler paylaşıldı: Yürek yakan kareler
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Muğla Milas'ta dün çıkan yangınların ardından yok olan ormanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde; yangında 170 hektar arazinin zarar gördüğü anlaşıldı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı çayırlık alanda dün öğle saatleri gibi başlayan yangın, ormanlık alana da sıçradı.
Güvercinlik ilçesinde çıkan yangın, Muğla bölgesinde Ormancılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ile birlikte 14 helikopter, 74 tanker ve 12 iş makinesi desteğiyle söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarında 615 orman işçisiyle birlikte itfaiye ekipleri görev aldı. Yanan alanlar ise drone ile fotoğraflandı..
Görüntülerde aynı zamanda yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları ve aynı zamanda soğutma çalışmaları da yer alıyor.
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