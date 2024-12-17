Muğla'nın İnbükü ve Çubucak Mevkileri Kesin Korunacak Alan İlan Edildi

Muğla'nın İnbükü ve Çubucak Mevkileri Koruma Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan İnbükü ve Çubucak mevkileri, çevresiyle birlikte kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Karar, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile yürürlüğe girdi.

İlgili karar, bu bölgelerin ekolojik değerlerinin korunması amacıyla hayata geçirildi. Çevre koruma statüsünün yeniden değerlendirildiği süreçte, bu alanların önemine dikkat çekildi. Böylece, mevcut doğal yaşamın sürdürülebilirliği için yeni bir adım atılmış oldu.

Bölgenin Ekosistemine Önemli Katkı

İnbükü ve Çubucak mevkileri, zengin bitki örtüsü ve birebir doğal yapısı ile dikkat çekiyor. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi, bölgenin ekosisteminin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunacak.