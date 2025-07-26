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Muğla'nın Kadın Otobüs Şoförleri Yolculara Güler Yüzle Hizmet Veriyor

Muğla'da 29 kadın otobüs şoförü, güler yüzleriyle şehir içi taşımacılıkta kadınların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 15:23
Muğla'nın Kadın Otobüs Şoförleri Yolculara Güler Yüzle Hizmet Veriyor

Muğla'da Kadın Şoförlerin Başarısı

Muğla'da şehir içi toplu taşımada hizmet veren 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet ederek kentteki toplumsal farkındalığı artırıyor. Bu programla birlikte, kadınların toplumsal hayattaki görünürlüğünün arttırılması ve istihdamda fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Yolculara Güvenle Ulaşıyorlar

Her gün otobüslerin direksiyonuna geçen kadın şoförler, yolcuları güvenle duraklarına ulaştırarak Muğlalıların takdirini topluyor. Güler yüzleri ve dikkatli araç kullanımları ile dikkat çeken kadınlar, şehir içi taşımacılıkta önemli bir rol üstleniyor.

Şoförlerin Duyguları

Otobüs şoförü Gülcan Karataş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtiyor. "İşimi severek yapıyorum. Otobüs şoförü olmak bana gurur veriyor. Vatandaşlar bizi gördüğü zaman desteklerini belirtiyor," diyen Karataş, mesleğine olan bağlılığını vurguluyor.

Hanife Duysak, 4 yıldır bu mesleği yaptığını ifade ederek, yolcuların kendilerine söyledikleri güzel sözlerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiriyor. Gülfiye Yeniakça ise eşi sayesinde bu mesleğe girdiğini, 2 çocuk annesi olduğunu ve "Otobüsü keyifle kullanıyorum. Bazı yolcuların, 'Siz erkek şoförlere göre daha iyi kullanıyorsunuz' gibi ifadeleri bizi mutlu ediyor," sözleriyle meslek yaşamını paylaşıyor.

Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet...

Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet veriyor.

Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet...

Muğla'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 29 kadın şoför, yolcularına güler yüzle hizmet veriyor.

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