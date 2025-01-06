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Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Marmaris'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 04:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 04:43
Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Deprem Sarsıntısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 04.30'da kaydedildi.

Depremin Detayları

Merkez üssü Marmaris olan sarsıntının derinliği 13 kilometre olarak belirlendi. Bu olay, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir korkuya yol açtı.

Yetkililer, depremin ardından bölgedeki durumun izlendiğini bildirirken, sakin olunması konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

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