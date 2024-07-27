Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını

Milas'ta Geyik Barajı çevresinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:54
Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını

Milas'ta İkinci Orman Yangını

Muğla'nın Milas ilçesi, bu kez de Geyik Barajı çevresinde çıkan bir orman yangını ile sarsıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edildi. Ekipler yangının yayılmaması için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Bölge halkı ve yerel yönetim, yangının etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!