Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını

Milas'ta İkinci Orman Yangını

Muğla'nın Milas ilçesi, bu kez de Geyik Barajı çevresinde çıkan bir orman yangını ile sarsıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edildi. Ekipler yangının yayılmaması için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Bölge halkı ve yerel yönetim, yangının etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.