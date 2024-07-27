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Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Milas'ta çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı, 1 hektarlık alan etkilendi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:09
Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas İlçesinde İkinci Orman Yangını Sonlandırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen ikinci yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadeleleri sonucu söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı civarında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede endişe verici boyutlara ulaştı. Yangın bölgesine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Ekipler, hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, yapılan etkili çalışmalar sonucunda sonunda söndürüldü.

Hasar Durumu

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve tarımsal alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, olayın ardından bölgedeki yangın riskine karşı tedbirlerin artırılacağı bilgisini verdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

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