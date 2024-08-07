Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, Sekköy mevkisinde çıkan orman yangınına acil olarak müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü meydana gelen yangın, bölgedeki doğal yaşamı tehdit ediyor.

Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Yangının etkilerini azaltmak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerde, yangının kontrol altına alınabilmesi için büyük bir çaba gösteriliyor.

Yangına Havadal ve Karadan Müdahele

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında 6 uçak ve 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Umarız, en kısa zamanda yangın kontrol altına alınır ve bölgedeki doğa zarar görmeden kurtarılır.