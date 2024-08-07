Muğla'nın Milas İlçesinde Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale devam ediyor. İlgili kurumlar, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangın Alanında Yaşanan Son Gelişmeler

Sekköy mevkisinde çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve gönüllüler bölgeye sevk edildi. Gündüz saatlerinde, 6 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale gerçekleştirildi. Havanın kararmasıyla birlikte, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı da bölgeye intikal etti.

Muğla Valisi’nin açıklamalarına göre, yangın saat 19.00 itibarıyla kontrol altına almak üzereyken alevler Çakıralan köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle bu köyde yaşayan vatandaşlar yüksek güvenlik tedbirleriyle tahliye edildi. Yangınla mücadele sürecinde jandarma ve diğer birimlerin yoğun çabaları devam ediyor.

Yangının Nedenine İlişkin İncelemeler Sürüyor

Vali, yangının nedenleri hakkında araştırmaların devam ettiğini ve elektrik hatlarına bağlı olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti. Sürekli yön değiştiren rüzgarın alevlerin yayılmasında etkili olduğu ifade edildi.

Yangının etkilediği alanın şu an için 30 hektarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki gençler de yangın kontrolü çalışmalarına destek vererek, yerel halkın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Yangınla mücadelenin sürmesi için devlet ve yerel ekipler canla başla çalışıyor. Yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.