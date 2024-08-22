Muğla'nın Yatağan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yatağan Orman Yangını Sonrası Gelişmeler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Turgutlar Mahallesi civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının başladığı anda çevredeki vatandaşlar, dumanların yükseldiğini görerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiler. Bu ihbar hızlı bir şekilde değerlendirildi ve yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

Yapılan müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fakat, yangın sonucunda 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyorlar.