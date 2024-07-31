Muğla Ortaca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Aşı Koyu mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.

Yangının Etkileri ve Soğutma Çalışmaları

Yangın sonucunda yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam etmektedir.