Muğla Seydikemer'de 700 Modifiye Araçla Otomobil Festivali

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiye araç tutkunları, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

Seydikemer Belediyesi öncülüğünde, Seydikemer Kapalı Pazar Yeri'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Seydikemer Otomobil Festivali'ne otomobil, tır ve motosikletlerden oluşan modifiye edilmiş 700 araç katıldı.

Özel dizaynlı araçlar, ses sistemleri, egzoz şovları ve modifiye tasarımlar, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Yetkililerin Mesajı

Kaymakam Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, araçları inceledi.

Kaymakam Mustafa Dilekli, fuarın, ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bayram Önder Akdenizli: İlçenin doğasıyla birlikte kültürel ve sosyal etkinlikleriyle de adını duyurmaya devam edeceğiz.

Ödüller ve Yarışmalar

Etkinlik kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine ödülleri verildi.

