Muğla Seydikemer'de cinayet davası: 4 sanığın yargılanmasına devam

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K., Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Ö., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

Sanık Emine K., eski eşi Şaban A.'yı öldürmeyi tasarlamadığını belirtti. Emine K., "Asla ve asla Şaban'ı öldürmeyi istemedim. Burhanettin çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korktum. Yaşanan olay nedeniyle sustuğum için de pişmanım." dedi ve Burhanettin Ö.'ye "Şaban'ı öldür, sana yardım ederim." gibi bir vaatte bulunmadığını savundu.

Sanık Mert A., babasını Burhanettin Ö.'nün öldürdüğünü öne sürerek, "Ben cinayete dahil olmadım. Sadece taşıma eyleminde bulundum. Bundan da pişmanım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Durkadın K. ise olayı yalnızca gördüğünü ve Burhanettin'in Şaban'ı gözünün önünde öldürdüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi; tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrol tedbirinin sürmesine hükmedildi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Seydikemer'de kaybolan Şaban A.'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A.'nın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınanlar arasında Emine K., oğulları Mert ve Mehmet A., arkadaşı Burhanettin Ö. ile eski kayınvalidesi Durkadın K. yer aldı. Emine K., Mert A. ve Burhanettin Ö., 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış; Durkadın K. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.