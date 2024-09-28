DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.370,39 0,13%

Muğla Seydikemer'de Komşu Kavgasında Ölüm

Seydikemer'de çıkan komşu kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:03
Muğla Seydikemer'de Komşu Kavgasında Ölüm

Muğla Seydikemer'de Silahlı Kavga

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan silahlı kargaşada bir kişi, yaşamını yitirdi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Belirlenemedi

Bayram A. (62) ile Cengiz Çetin (45) arasında sebepsiz yere başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bayram A., av tüfeği ile komşusu Çetin'e ateş açtı.

Olay Yeri ve Sonrası

Silah sesleri üzerine bölgeye Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak Bayram A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi
4
Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
6
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
7
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse