Muğla Seydikemer'de Komşu Kavgasında Ölüm

Muğla Seydikemer'de Silahlı Kavga

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan silahlı kargaşada bir kişi, yaşamını yitirdi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Belirlenemedi

Bayram A. (62) ile Cengiz Çetin (45) arasında sebepsiz yere başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bayram A., av tüfeği ile komşusu Çetin'e ateş açtı.

Olay Yeri ve Sonrası

Silah sesleri üzerine bölgeye Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak Bayram A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.