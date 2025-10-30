Muğla Seydikemer'de Kömür Sobası Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu; itfaiye ekipleri müdahale etti, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:33
Bekçiler Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde, S.Ç'ye ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda ev, kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer yangının çıkış sebebi hakkında ilk tespitlerin kömür sobasından kaynaklandığını belirtirken, soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

