Muğla Seydikemer'de Kömür Sobası Yangını: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Bekçiler Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde, S.Ç'ye ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladı.
Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda ev, kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer yangının çıkış sebebi hakkında ilk tespitlerin kömür sobasından kaynaklandığını belirtirken, soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
