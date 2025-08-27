DOLAR
Muğla Seydikemer'de muhtar B.G.'ye Atatürk'e hakaret iddiası — adli kontrolle serbest

Seydikemer'de sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muhtar B.G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:45
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muhtar B.G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'e hakaret tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Gözaltı ve adli süreç

Şüpheli muhtar B.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., hakimlikçe verilen karar doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

