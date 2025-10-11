Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, M.Y. (31) idaresindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürkan (34) yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde gerçekleşti. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kasım Gürkan, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.