Muğla Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:16
Karabörtlen Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede Karabörtlen Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 52 fişek, 10 litre sıvı gübre ve 4 güvenlik sensörlü alarm ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

