Muğla Ula Gökova'da Yangın: Arkadaşının Evini Ateşe Veren Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Muğla Ula Gökova'da R. isimli şüpheli arkadaşının evini ateşe verdi; jandarma tarafından etkisiz hale getirilen R., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:21
Muğla Ula Gökova'da Yangın: Arkadaşının Evini Ateşe Veren Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Muğla Ula Gökova'da Yangın ve Gergin Müdahale

Olayın Detayları

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen R. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşının evini ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından elinde bıçak bulunan şahsın başka bir eve girmesi, bölgeye çağrılan jandarma ekipleri için alarma neden oldu. Uzun süreli ikna çabalarına rağmen şahıs aniden ekiplere saldırdı.

Bunun üzerine jandarma tarafından etkisiz hale getirilen ve yaralanan R., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ambulansa bindirildikten sonra kalbi duran R. için sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Hastaneye ulaştırıldığında da müdahaleye devam edilerek şahıs, Acil Servis girişinden yoğun bakım servisine alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

