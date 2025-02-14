Muğla Valisi Akbıyık, Datça'daki Badem Çiçeği Festivali'nde Yer Aldı

Muğla Valisi Akbıyık'tan Datça'ya Ziyaret

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde gerçekleştirilen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı. Bu kapsamda Vali Akbıyık, Reşadiye Mahallesi'nde açılan stantları ziyaret ederek yerel ürünleri inceledi ve dibekte buğday döverek festivale katılanlarla interaktif bir deneyim yaşadı.

Festivalin Renkli Atmosferi

Festival boyunca stantlarda satıcılarla sohbet eden Akbıyık, ardından festival kortejiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı. Vali, yaptığı açıklamada, 'Datça'nın zeytin ve bademinin önemli olduğunu, tarihî ve doğal güzellikleriyle Muğla'nın çok özel bir yeri' olduğunu vurguladı.

Akbıyık, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür organizasyonların yerel kültür ve değerlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Festival Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin gibi önemli isimlerle birlikte etkinliklere katılan Vali Akbıyık, festivalin pazar gününe kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı. Vali Akbıyık, festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 6. Badem Çiçeği Festivali'nin ikinci günü etkinliklerine katıldı. Vali Akbıyık, festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.