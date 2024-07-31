Muğla Valisi İdris Akbıyık Bodrum İlçe Stadı'ndaki Gelişmeleri İnceledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum İlçe Stadı'ndaki Çalışmaları İnceledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum Futbol Kulübü için Bodrum İlçe Stadı'ndaki hazırlıkları yerinde görmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

İncelemelerin Detayları

Vali Akbıyık'a Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan eşlik etti. Ziyaret sırasında, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, stadyumda yapılan çalışmalar hakkında protokol heyetine bilgi verdi.

Teşekkür ve Başarı Temennileri

Vali Akbıyık, emek veren herkese teşekkür ederken, Bodrum FK'ya yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Asbaşkan Polat ise Vali Akbıyık'a, Süper Lig karşılaşmalarının Bodrum'da oynanabilmesi adına yoğun çabalar sarf ettiklerini aktardı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.