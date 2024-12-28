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Muğla ve Antalya İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, bu gece Muğla ve yarın Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:09
Muğla ve Antalya İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Muğla ve Antalya'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Olabilir

Yağışların, 700-800 metre rakım ve üzerindeki yüksekliklerde zaman zaman kuvvetli kar biçiminde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Olumsuzluklar

Bu durum, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi bazı olumsuzlukların yaşanabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.

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