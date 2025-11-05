Muğla WTM London 2025'te 'Dünya Kenti' Vizyonunu Dünyaya Tanıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Kasım 2025'te WTM London'da 'Dünya Kenti Muğla' vizyonuyla doğal ve kültürel zenginliklerini, sürdürülebilir turizm stratejisini tanıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Kasım 2025 tarihlerinde Londra Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen World Travel Market London 2025 fuarına katılarak kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda tanıttı.

Dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen WTM Londra, her yıl binlerce sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Bu yıl Türkiye standında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Kenti Muğla' vizyonuyla bölgenin turizm potansiyelini, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası iş birliği fırsatlarını ön plana çıkardı.

Fuar Katılımı ve Tanıtım

Muğla, fuarda tanıtım programları, görsel materyaller ve heyet görüşmeleriyle 13 ilçesinin doğal ve kültürel zenginliklerini paylaştı. Belediyenin vurguladığı ana temalar arasında sürdürülebilir turizm, çevre koruma ve yerel kalkınma yer aldı.

Ziyaretler ve Uluslararası İletişim

Fuarı Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Enfield Belediye Başkanı Suna Hurman ziyaret ederek Muğla heyetiyle bir araya geldi. Bu ziyaretler, Muğla’nın uluslararası tanınırlığını artırırken yerel yönetimlerin uluslararası turizm ağlarındaki konumunu güçlendirdi.

Muğla, 2024 yılında yaklaşık 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı, bu veri kentin Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonları arasındaki yerini teyit ediyor.

Başkan Ahmet Aras'ın Değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Muğla, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel çeşitlilikle dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Ancak biz, sadece bu güzellikleri tanıtmakla kalmıyor; sürdürülebilir turizmi, çevre koruma ve yerel kalkınma odaklı bir yaklaşımı da dünyaya anlatıyoruz. World Travel Market Londra, bu vizyonu uluslararası alanda paylaşmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Muğla artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda çevre, kültür, altyapı ve uluslararası ilişkilerde örnek bir şehir. Bu vizyon, 13 ilçemizin tamamını kapsayan bütüncül bir kalkınma anlayışıyla hayata geçiriliyor. Muğla, 13 ilçesiyle birlikte dünyanın gözde turistik merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, sürdürülebilir turizm ve çevreye duyarlı yerel kalkınma vizyonuyla da fark oluşturuyor" dedi.

