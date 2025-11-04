Muğla’ya Üçüncü Huzurevi: Ula Huzurevi İçin Protokol İmzalandı

Muğla’ya üçüncü huzurevi: Ula Huzurevi protokolü törenle imzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi arasında, Ula Huzurevinin tahsis ve işletme protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bununla Muğla’ya üçüncü huzurevini kazandırdıklarını duyurdu ve atılan imzanın dayanışma ve sevgi temelli hizmetlerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan Aras’ın açıklamaları

Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin seçimden sonra ilçelerle tam bir uyum içinde çalıştığını ve ihtiyaçları karşılamak için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Aras, sadece ilçe belediyeleriyle değil, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve tüm kuruluşlarla çok güçlü iş birlikleri yürüttüklerini ifade etti.

Ula Huzurevi (Yeni) Ula Belediyesi ile imzalanan protokolle hayata geçiriliyor. Ula’daki büyüklerin konforlu, güvenli, sağlıklı ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri için bu huzurevini açtık. Hasan Özen Huzurevi, İzan AŞ ile bağış protokolüyle yapımı tamamlandı. Şu anda 38 yaşlı vatandaşın hizmet aldığı tesisin kapasitesi, personel tamamlanınca 100 kişiye ulaştırılacak. Abide Hasan Nuri Öncüler Huzurevi arsasının Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu bu eski tesis, ekonomik ömrünü tamamlaması ve depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılacak. Aynı arsa üzerine beş yıldızlı otel konforunda yeni bir huzurevi inşa ediliyor

Demografik veriler ve sorumluluk

Aras, konuşmasının önemli bir bölümünü Türkiye’nin hızla yaşlanan demografik yapısına ayırdı. Nüfusun yaşlanması, evliliklerin ve doğum oranlarının düşmesiyle genç potansiyelin azaldığını belirten Aras, çarpıcı veriler paylaştı.

Son 5 yılda yaşlı nüfus oranı yüzde 20’den fazla arttı. Şu anda 9 milyondan fazla vatandaş 65 yaş üzerinde. 2040 yılına varıldığında yaşlı nüfusun toplumun beşte birine (yaklaşık 17-18 milyon) ulaşacağı öngörülüyor.

Bu durumun kendilerine çok açık bir sorumluluk yüklediğini ve özellikle sosyal güvenlik sisteminde ciddi sorunlar yaşanmaması için yaşlılara yönelik politikaların bugünden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Hizmet ve projeler

Huzurevlerinin yanı sıra yaş almış büyükler için yürütülen diğer projeleri de sıralayan Aras, şu çalışmaları öne çıkardı:

Yüz Yaş Evleri, Menteşe ve Fethiye’de sosyalleşme merkezleri mevcut. Dalaman ve Kavaklıdere’de yenileri açılacak, diğer ilçelerde de mekan temini ile devam edecek.

Evde Bakım Hizmetleri: Hekim muayenesi, reçete yazımı, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleri doğrudan evlere ulaştırılıyor.

Kırsaldaki Çınarlar Projesi: Kırsalda yaşayan büyüklerin temizlik, tadilat, tıraş, alışveriş ve hastaneye ulaşım gibi günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Ulaşım Desteği: 65 yaş üzeri vatandaşların ulaşımdan kesintisiz faydalanması için şoför esnafına doğrudan gelir desteği sağlanıyor. Ayrıca, 60-65 yaş arası vatandaşlar için ulaşımlarında yüzde 26 indirim sağlandı.

Kapanış ve teşekkür

Başkan Aras, büyüklerin deneyimlerini ve birikimlerini geleceğe bir miras olarak gördüklerini belirterek, Ula Belediye Başkanı Mehmet Canere ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Aras sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

Muğla’da her yaş için yaşam var, her yaşta umut var ve biz bu umudu yükseltmeye, büyütmeye devam edeceğiz.

