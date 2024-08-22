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Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yatağan ilçesindeki orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:19
Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yatağan'daki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Turgutlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının başladığı bölgeden yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Acil Durum İhbarı

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ekipler, yangının büyümemesi için yoğun bir çalışmaya başladı ve yangının kontrol altına alınması için gayret sarf ediyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına...

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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