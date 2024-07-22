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Muhammed Emin Kadir: 70 Yıldır Fotoğrafçılığın Peşinde

84 yaşındaki Iraklı fotoğrafçı Muhammed Emin Kadir, 70 yıldır sürdüğü mesleğinde çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:33
Muhammed Emin Kadir: 70 Yıldır Fotoğrafçılığın Peşinde

Muhammed Emin Kadir'in Fotoğrafçılık Serüveni

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, çocukluk hayali olan fotoğrafçılığı 70 yıldır tutkuyla icra etmeye devam ediyor. Hayatının büyük bir kısmını bu sanata adayan Kadir, fotoğrafçılığa ilk olarak ailesinden ilham alarak başlamış.

Aile Geleneği ve İlk Anılar

Kadir, AA muhabirine verdiği röportajda, fotoğrafçılık mesleğinin kendisine büyük kardeşleri tarafından öğretildiğini aktardı. En büyük kardeşi, Süleymaniye’nin en eski fotoğrafçısı olan Şeyh Mustafa Şeyh Said’in yanında yetişmiş. Kadir, "Fotoğrafçılığa başladığım dönemde şehir merkezleri dışında hiçbir yerde fotoğrafçı dükkanı yoktu." diyerek o günleri hatırladı.

Şehir Merkezindeki Kısıtlamalar

1950’li yıllarda fotoğraf çektirmek isteyen insanların sadece şehir merkezlerine gitmek zorunda kaldığını anlatan Kadir, bu dönemde birçok insanın ihtiyaçlarını karşılamak için zorlandığını vurguladı.

Öğretmenlik ve Etkisi

Kadir, bir dönem Süleymaniye’nin Çarta nahiyesinin ilk fotoğrafçısı olarak görev yapmış ve burada hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamış hem de yüzlerce kişiye fotoğrafçılığı öğretmiştir. "O dönemde kullandığım kameraya Şemsi deniliyordu. Yıllarca onunla iş yaptım ve 100 kişiye fotoğrafçılığı öğrettim," diye konuştu.

Eski Makineler ve Geçmişe Bağlılık

Uzun yıllar boyunca eski fotoğraf makineleriyle iş yapan Kadir, bu makineleri dükkanında sergilediğini ve asla satmayı düşünmediğini ifade etti. Kadir, fotoğrafçılığın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirtmiştir.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen...

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor. Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı. Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

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