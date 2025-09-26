Muhammed Emin Saraç Şam'da Anıldı — Kadim Tevbe Camisi'nde Konferans

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden merhum Muhammed Emin Saraç, Suriye'nin başkenti Şamda Kadim Tevbe Camisi'nde düzenlenen bir konferansla anıldı. Program, Saraç'ın ilim yolculuğunu ve bıraktığı mirası gençlerle paylaşmayı hedefledi.

Anma programı ve Hamdi Arslan'ın konuşması

Programa katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi Hamdi Arslan, Şubat 2021'de vefat eden Saraç'ın hayatını Şamlı gençlere ve davetlilere aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, davet üzerine geldiği Şam'da söyleşiye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hocası olan Saraç'ın ilim dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Saraç'ın 1929'da Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğduğunu, 10 yaşında hafızlığını tamamladığını ve 1950'de Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden mezun olduğunu aktardı.

Arslan, Saraç'ın son devir Osmanlı ulemasından ders almış, Türkiye'de onlarca yıl Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh okutmuş büyük bir alim olduğunu anlattı. Programda ayrıca Türkiye ile Suriye ve Arap ülkeleri arasındaki kardeşliğin önemi üzerinde durularak, Gelecek İslam'ındır ve Müslümanlarındır mesajı paylaşıldı.

Camii imamının değerlendirmesi ve geleneğin sürdürülmesi

Kadim Tevbe Camisi imamı Muhammed Yasir Burhani, farklı coğrafyalardan alimlerin tanıtıldığı bu ilim meclislerinin önemine dikkat çekti. Burhani, geçmişte Endonezya ve Hindistan'dan alimlerin burada anıldığını, bu kez de Türkiye'den hadis alimi Saraç Hoca'nın tanıtıldığını söyledi.

Burhani, dedesi merhum Şeyh Muhammed Said Burhani tarafından başlatılan ve babası Şeyh Muhammed Hişam Burhani tarafından sürdürülen geleneğin, Suriye'deki iç savaş nedeniyle bir süre ara verdikten sonra yeniden devam ettirildiğini belirtti. Gençlere seslenen Burhani, bu buluşmaların salih kişilerin örnekliğini tanımak ve onların yolundan gitmek için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

