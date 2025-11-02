Muharrem Can İçin Konya'da Hatıra Ormanı: Fidan Dikim Töreni

Eskişehir'deki yangında şehit düşen AKUT gönüllüsü için Akyokuş'ta hatıra ormanı düzenlendi

Eskişehir'in Osmangazi ilçesinde temmuzda çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can ile 9 şehit anısına Konya'da fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Tören, Akyokuş mevkisinde oluşturulan hatıra ormanında yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende şehitlerin adını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: «Onlar ki zaman zaman vatan savunmasında, zaman zaman milletimizin huzurunu temin etmek için asayiş nöbeti sırasında, zaman zaman milletimizin birlik ve beraberliğini temin etmek için terörle mücadelede ve ormanlarımızı korumak için hiç düşünmeden fedai can eylemişlerdir.»

AFAD gönüllüsü Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada törene katılanların yüreklerinin hem oğlu hem kendisi hem de ülkesi için attığını söyledi ve duygularını şöyle aktardı: «Oğlumun şehit olması dolayısıyla kazanmış olduğu manevi duygu, beni çok duygulandırıyor. Çok yardımsever bir insandı. Herkese dokunan biriydi. Etrafında yardımına koşmadığı, kendisi ile hatırası olmadığı kimse yoktu. O yüzden onu bu yönüyle hep hatırlayacağız. Çocuğum bizim için yaşamadı, kendisi için de yaşamadı. Hep başkaları için yaşadı. Oğlumun adını bu ormanda yaşatmak bizi çok mutlu ediyor. Bu ağaçlar büyüdükçe biz de onunla yaşayacağız. Onun hatırası için her gün, her hafta ve her bayram geleceğiz.»

Törene, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, şehidin ablası Saliha Kırbaş ile abisi Ahmet Can, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hatıra ormanı çalışmasıyla şehitlerin isimlerinin yaşatılması hedefleniyor.

