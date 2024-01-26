Muharrem İnce'den yerel seçim kararı: Memleket Partisi seçime tek başına katılacak

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin seçim kararını açıkladı. CHP ile iş birliği yapmayacaklarını duyuran İnce, ittifak kapısını kapadı. İnce, CHP'yi sert bir dille eleştirdi ve İBB adayı hakkında da bilgi verdi.

Muharrem İnce'den yerel seçim kararı: Memleket Partisi seçime tek başına katılacak
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Memleket Partisi yerel seçimlerle ilgili önemli bir karar duyuruldu ve  ittifak yapmadan seçimlere katılacağını belirtti. Eski CHP'li Mehmet Sevigen'in İmamoğlu'na rakip olacağı iddiasına Muharrem İnce kesin bir cevap verdi.

MEMLEKET PARTİSİ CHP'YE KAPILARI KAPATTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin partisinin kararını açıkladı. İnce, CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her yerde seçime gireceklerini duyurdu. İnce, ayrıca İstanbul adayını da önümüzdeki hafta belirleyeceklerini söyledi.

Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, yerel seçimler için partisinin duruşunu kameralara anlattı. Muharrem İnce, "Kısıtlı imkanlarımızla girebildiğimiz her yerde seçime girmek istiyoruz. İçimizde cumhuriyetin neşesi var. Memleketteki herkesin kapısını çalmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içinde kararımızı açıklayacağız." diye konuştu.

BAŞKA BİR YÖNETİM GELİRSE YENİDEN KONUŞURUZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimler için partisinin kararını açıkladı. CHP ile ittifak yapmayacaklarını duyuran İnce, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. İnce, partisinin duruşunu ve İstanbul adayını da açıkladı.

Muharrem İnce, "CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz." dedi.

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