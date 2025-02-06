Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı

TÜRMOB, Kaybettiği Meslektaşlarını Andı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşlarını Hatay'da anma etkinliği ile andı.

Hatay SMMMO Ziyareti

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve farklı illerden gelen oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

Kartaloğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Kartaloğlu, depremlerde 11 ili etkilediği ve 61 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İki yıl insan ömrü için kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir ancak bu felaketi anbean yasayanlar için uzun bir süreçti. Her ne kadar günlük hayatın koşturmacasıyla etkisi azalmış gibi gözükse de deprem gerçeğini asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Destek Projeleri

Kartaloğlu, depremin ardından hayata geçirdikleri "Barınma İhtiyacına Destek Oluyoruz" ve "İş Arkadaşım Olur Musun" projeleri ile evi ve bürosu hasar görenlerle vefat eden meslek mensuplarının yakınlarına nakdi yardım sağladıklarını belirtti. Ayrıca, bu desteklerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve çeşitli illerde yaşayan oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve çeşitli illerde yaşayan oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (Hatay SMMMO) ziyaret etti.