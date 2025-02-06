DOLAR
35,89 0,02%
EURO
37,29 0,22%
ALTIN
3.295,59 0,29%
BITCOIN
3.528.526,98 -0,8%

Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı

TÜRMOB üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybedilen meslektaşları için Hatay'da anma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:15
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı

TÜRMOB, Kaybettiği Meslektaşlarını Andı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşlarını Hatay'da anma etkinliği ile andı.

Hatay SMMMO Ziyareti

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve farklı illerden gelen oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

Kartaloğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Kartaloğlu, depremlerde 11 ili etkilediği ve 61 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İki yıl insan ömrü için kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir ancak bu felaketi anbean yasayanlar için uzun bir süreçti. Her ne kadar günlük hayatın koşturmacasıyla etkisi azalmış gibi gözükse de deprem gerçeğini asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Destek Projeleri

Kartaloğlu, depremin ardından hayata geçirdikleri "Barınma İhtiyacına Destek Oluyoruz" ve "İş Arkadaşım Olur Musun" projeleri ile evi ve bürosu hasar görenlerle vefat eden meslek mensuplarının yakınlarına nakdi yardım sağladıklarını belirtti. Ayrıca, bu desteklerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve çeşitli illerde yaşayan oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve çeşitli illerde yaşayan oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
2
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
3
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi
5
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı
6
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı
7
Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış