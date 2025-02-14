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Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ölümüne İlişkin Soruşturmalara Devam Edildi

Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalarda FETÖ’nün müdahalesine dair davaya devam edildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:17
Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ölümüne İlişkin Soruşturmalara Devam Edildi

Yazıcıoğlu Ölümleri Üzerine Soruşturmalar Süreçte

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatlarından bazıları hazır bulundu. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmaya katılım gösterdi.

Sanık Davut Uçum, aleyhine hiçbir olumsuz delil olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklardan Ebubekir Semih Yüksekkaya da 16 yıldır haksız yere yargılandığını öne sürerek beraat talep etti. Sanık Nusret Memiş ise hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, olay günü ve saati bölgede hava hareketliliğinin yaşandığını belirterek, dosyadaki en önemli bulguların hava hareketliliği ve helikopterdekilerin maruz kaldığı karbonmonoksit miktarı olduğunu ifade etti. Bu iki durumun, helikopterin sevk ve idaresinin zorlaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 27 Haziran 2025'e erteledi.

Dava Sürecine Genel Bakış

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul etmişti.

Bu dava dosyası, helikopterden GPS cihazının sökülmesine dair yargılanan 10 sanığın davasıyla birleştirilmiş, sanık ve eylem yönünden bütünlük sağlandığı gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiştir. Böylece sanık sayısı 20'ye çıkmış, ancak sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatıyla birlikte sayısı 19'a düşmüştür.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne...

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu (sağ 2) da katıldı.

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