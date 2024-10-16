Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında FETÖ Müdahalesi Davası Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölüm Soruşturmasında Gelişmeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Kimler Vardı?

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katılırken, Davut Uçum ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Yazıcıoğlu ailesi, Gülefer Yazıcıoğlu, Furkan Yazıcıoğlu ve Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Açıklamalar ve Savunmalar

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ile Sevgi Kılıç da duruşmayı takip etti. Sanık Davut Uçum, suçlamaları kabul etmeyerek, helikopterdeki cihazların kaybolmasından kaza soruşturma heyetini sorumlu tuttu.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede hava hareketliliği olduğunu belirterek, askeri jetlerin helikopterin bulunduğu alana daldığını ve bunun helikopterin düşmesine neden olduğu iddialarını dile getirdi.

Diğer sanıklardan Ebubekir Semih Yüksekkaya ise 15 yıldır haksız yere yargılandığını ve beraatını talep ettiğini ifade etti.

Davanın Süreci ve Beklentiler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilmişti. Yazıcıoğlu'nun vefatıyla birlikte, soruşturmanın arka planında hala bir sır perdesi olduğunu düşünen Murat Bakan, Türkiye'nin gerçeğinin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Remzi Çayır ise, 15 yıldır sürdürülen bu süreçte her defasında aynı durumlarla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2025'e erteledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.