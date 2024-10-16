DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,3 0,03%
ALTIN
2.946,54 -0,63%
BITCOIN
2.328.600,33 -2,1%

Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında FETÖ Müdahalesi Davası Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ müdahalesi davasında duruşmalar sürüyor. CHP ve Milli Yol Partisi'nden açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:31
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında FETÖ Müdahalesi Davası Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölüm Soruşturmasında Gelişmeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Kimler Vardı?

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katılırken, Davut Uçum ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Yazıcıoğlu ailesi, Gülefer Yazıcıoğlu, Furkan Yazıcıoğlu ve Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Açıklamalar ve Savunmalar

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ile Sevgi Kılıç da duruşmayı takip etti. Sanık Davut Uçum, suçlamaları kabul etmeyerek, helikopterdeki cihazların kaybolmasından kaza soruşturma heyetini sorumlu tuttu.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, olay günü bölgede hava hareketliliği olduğunu belirterek, askeri jetlerin helikopterin bulunduğu alana daldığını ve bunun helikopterin düşmesine neden olduğu iddialarını dile getirdi.

Diğer sanıklardan Ebubekir Semih Yüksekkaya ise 15 yıldır haksız yere yargılandığını ve beraatını talep ettiğini ifade etti.

Davanın Süreci ve Beklentiler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilmişti. Yazıcıoğlu'nun vefatıyla birlikte, soruşturmanın arka planında hala bir sır perdesi olduğunu düşünen Murat Bakan, Türkiye'nin gerçeğinin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Remzi Çayır ise, 15 yıldır sürdürülen bu süreçte her defasında aynı durumlarla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2025'e erteledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne...

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne...

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne...

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
3
Fatsa'da Trafik Kazası: Sürücü Teslim Oldu
4
Genç Parlamenterlere Gazze Çağrısı: Barış İçin Ses Verin
5
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
6
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi
7
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi