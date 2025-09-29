Muhtemel Eğitim Süresi 2024: Türkiye'de Ortalama 17,2 Yıl

TÜİK'e göre 2024'te Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl; kadın 17,6, erkek 16,7. En yüksek Karabük ve İstanbul, en düşük Şanlıurfa ve Şırnak.

TÜİK tarafından yayımlanan 2024 yılı "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenine göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17,2 yıl olarak hesaplandı.

Genel veriler

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak belirlendi.

İl bazında farklılıklar

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Bunu 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5'er yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.

Muhtemel eğitim süresi en düşük iller ise 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak oldu. Bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin takip etti.

Cinsiyet bazlı dağılım

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2024'te bir önceki yıla göre toplamda 3,4 azaldı. Muhtemel eğitim süresi erkeklerde yüzde 3,8'lik düşüşle 16,7 yıl, kadınlarda yüzde 3 azalışla 17,6 yıl oldu.

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken, kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu iller Ağrı, Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin şeklinde sıralanırken; kadınlarda en düşük değerler Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi

Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi 2024'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2024'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu 5 il 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09'ar ile Çankırı ve Karaman olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97'şer ile Bitlis ve Siirt, 0,99'ar ile Erzurum ve Muş şeklinde sıralandı.

Muhtemel eğitim süresi nedir?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.

