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Mukaddes Üç Aylar Başlıyor: Regaip Kandili ile Manevi Bir Yolculuk Başlıyor

Mukaddes üç aylar, 2 Ocak Regaip Kandili ile başlıyor. Ramazan ayı ise 1 Mart'ta idrak edilecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:02
Mukaddes Üç Aylar Başlıyor: Regaip Kandili ile Manevi Bir Yolculuk Başlıyor

Mukaddes Üç Aylar Yarın Başlıyor

FIRAT TAŞDEMİR - Mukaddes üç aylar, Müslümanlar için manevi bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem, yarın başlıyor. Üç aylar, dini hissiyatın yoğun olduğu ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor.

Bu dönemde Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi özel geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün verdiği bilgilere göre, Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek.

Ramazan Ayı 1 Mart’ta Başlıyor

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 26 Ocak’ta, “ramazanın müjdecisi” olarak nitelendirilen Berat Kandili ise 13 Şubat’ta kutlanacak. Bu özel gecelerin ardından, Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak tanımlanan Ramazan Ayı ise 1 Mart'ta başlayacak.

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak belirtilen ve ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan’ı takip eden 30 Mart’ta ise Ramazan Bayramı’nın coşkusu yaşanacak.

Müslümanlar Üç Ayları Bereketli Geçirmeli

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylar içerisinde yer alan beş kandil gecesinin dördünün bu döneme denk geldiğini belirtti.

Kapukaya, Hz. Muhammed'in bu döneme dair yaptırdığı duayı hatırlatarak, "Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir" ifadelerini aktardı. Müslümanların bu süreci bereketli bir şekilde geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Kapukaya, üç aylarda nafile namazların artırılması ve oruç tutmanın önemine de dikkati çekerek, "Mübarek üç aylar, kulluğumuz üzerinde düşünmemiz için bir fırsat sunmaktadır" dedi.

Ayrıca, dünya hayatındaki maddi ve manevi tehlikeler karşısında Allah'a sığınmanın gerekliliğini vurguladı. Üç ayların başındaki Recep ve Şaban aylarının, Müslümanları Ramazan’a hazırladığını belirtti.

Kapukaya, Ramazanın manevi yoğunlukta bir ay olduğunu, bu süreçte tövbe ve istiğfarın yapıldığını, duaların kabul edildiğini ifade etti. Üç aylarda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşamaya daha fazla özen göstermenin önemini de dile getirdi.

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