Mukteda es-Sadr'dan Gazze'ye Destek Gösterisinin İptali

Irak'ta Gazze'ye Destek Gösterisi İptal Edildi

Irak'ın Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Gazze'de dayanışma amacıyla planlanan gösteriyi, Lübnan'da meydana gelen gelişmeler nedeniyle iptal etti.

Gösterinin İptal Gerekçesi

Sadr, 20 Eylül Cuma günü yapılması beklenen dayanışma gösterisine yönelik olarak hazırlıklarını sürdüren destekçilerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iptal kararını duyurdu. Açıklamasında, "Filistin ve Lübnan'daki tehditlerin arkasında Amerika'nın desteğiyle gerçekleşen Siyonist saldırılar yer alıyor. Bu nedenle, planlanan büyük gösteriyi iptal etme gerekliliği doğmuştur. Bu tür gösteriler, İsrail'in halklar üzerindeki saldırıları karşısında etkili olmaktan uzak kalmaktadır," ifadelerini kullandı.

Sadr Hareketi'nin İsim Değişikliği

Şii dini ve siyasi lider Sadr, ayrıca liderlik ettiği hareketin adını bir süre önce "Ulusal Şii Akımı" olarak değiştirmişti.