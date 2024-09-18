DOLAR
34,04 0,02%
EURO
37,89 -0,12%
ALTIN
2.800,7 0,01%
BITCOIN
2.049.988,28 0,08%

Mukteda es-Sadr'dan Gazze'ye Destek Gösterisinin İptali

Irak'ın Şii lideri Mukteda es-Sadr, Lübnan'daki olaylar nedeniyle Gazze'ye yapılacak dayanışma gösterisini iptal etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:26
Mukteda es-Sadr'dan Gazze'ye Destek Gösterisinin İptali

Irak'ta Gazze'ye Destek Gösterisi İptal Edildi

Irak'ın Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Gazze'de dayanışma amacıyla planlanan gösteriyi, Lübnan'da meydana gelen gelişmeler nedeniyle iptal etti.

Gösterinin İptal Gerekçesi

Sadr, 20 Eylül Cuma günü yapılması beklenen dayanışma gösterisine yönelik olarak hazırlıklarını sürdüren destekçilerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iptal kararını duyurdu. Açıklamasında, "Filistin ve Lübnan'daki tehditlerin arkasında Amerika'nın desteğiyle gerçekleşen Siyonist saldırılar yer alıyor. Bu nedenle, planlanan büyük gösteriyi iptal etme gerekliliği doğmuştur. Bu tür gösteriler, İsrail'in halklar üzerindeki saldırıları karşısında etkili olmaktan uzak kalmaktadır," ifadelerini kullandı.

Sadr Hareketi'nin İsim Değişikliği

Şii dini ve siyasi lider Sadr, ayrıca liderlik ettiği hareketin adını bir süre önce "Ulusal Şii Akımı" olarak değiştirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri
2
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor
4
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti
5
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi