DOLAR
34,86 0%
EURO
36,68 0,1%
ALTIN
3.023,75 -0,26%
BITCOIN
3.444.326,02 -2,5%

Mukteda es-Sadr'dan İsrail'in Suriye Saldırısına Sert Tepki

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi ele geçirmesini kınadı ve güvenlik tedbiri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:39
Mukteda es-Sadr'dan İsrail'in Suriye Saldırısına Sert Tepki

Şii Lider Sadr'dan Küresel Uyarı

Irak'ta Ulusal Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısını kınayarak Irak hükümetine önemli bir çağrıda bulundu. Sadr, hükümetin sınırlarında gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Sessizlik Eleştirisi

Sadr, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyonistlerin Suriye topraklarını işgaline karşı uluslararası sessizlik var. Siyonistlerin Amerikan desteğiyle terörist ve sömürgeci yayılımını kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgenin meşum ve nefret dolu üçlü (İsrail, ABD, İngiltere) çıkarları doğrultusunda bir çatışmaya sürüklenmemesi için uyarıda bulundu.

Hükümete Güvenlik Çağrısı

Sadr, Irak hükümetine seslenerek, bölgede artan gerilimlere karşı batı, doğu, kuzey ve güney sınırlarında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Irak halkının da “düşman” çıkarlarına hizmet edecek mezhep çatışmalarına çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Halkın Yanında Milis Gücü

Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr’ın, Batı'nın planları nedeniyle halka duyduğu kızgınlıkla inzivaya çekilme kararı aldığı iddia ediliyor. Bu durum, bölgedeki huzursuzluğun artmasına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Yapılan Anket: Vatandaşların Yarısından Fazlası Hunter Biden'ın Affedilmesini Onaylamıyor
2
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşüldü: Önemli Açıklamalar ve Projeler
3
Ürdün Kralı ve Irak Başbakanı'ndan Suriye Halkına Destek Mesajı
4
Kemal Advan Hastanesi'nde Durum Ciddi: Saldırılar Devam Ediyor
5
Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda
6
Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açıyor: Kardeşlik Bağları Güçleniyor
7
Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!