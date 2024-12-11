Mukteda es-Sadr'dan İsrail'in Suriye Saldırısına Sert Tepki

Şii Lider Sadr'dan Küresel Uyarı

Irak'ta Ulusal Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısını kınayarak Irak hükümetine önemli bir çağrıda bulundu. Sadr, hükümetin sınırlarında gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Sessizlik Eleştirisi

Sadr, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyonistlerin Suriye topraklarını işgaline karşı uluslararası sessizlik var. Siyonistlerin Amerikan desteğiyle terörist ve sömürgeci yayılımını kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgenin meşum ve nefret dolu üçlü (İsrail, ABD, İngiltere) çıkarları doğrultusunda bir çatışmaya sürüklenmemesi için uyarıda bulundu.

Hükümete Güvenlik Çağrısı

Sadr, Irak hükümetine seslenerek, bölgede artan gerilimlere karşı batı, doğu, kuzey ve güney sınırlarında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Irak halkının da “düşman” çıkarlarına hizmet edecek mezhep çatışmalarına çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Halkın Yanında Milis Gücü

Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr’ın, Batı'nın planları nedeniyle halka duyduğu kızgınlıkla inzivaya çekilme kararı aldığı iddia ediliyor. Bu durum, bölgedeki huzursuzluğun artmasına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.