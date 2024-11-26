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Mukteda es-Sadr, Milis Güçlerine Karargahlarını Taşımaları İçin Çağrıda Bulundu

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, milis gücünün karargahlarını nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelere taşımasını istedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:44
Mukteda es-Sadr, Milis Güçlerine Karargahlarını Taşımaları İçin Çağrıda Bulundu

Irak'taki Şii Lider Sadr'dan Önemli Açıklama

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın yerleşim yerlerine yakın karargahlarının boşaltılması ve bu alanların nüfusun yoğun olmadığı bölgelere taşınması çağrısı yaptı.

Açıklamanın Detayları

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Seraya es-Selam'a bazı talimatlar vererek, "Seraya es-Selam idari ve askeri karargahları en fazla 40 gün içerisinde yerleşim yerleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden uzak bölgelere taşınacak. Bundan sadece Samarra'daki karargahlar istisna tutulacak" dedi.

Karargahların dış cephelerinde asılı olan kendisi ve babasının posterlerinin de 3 gün içerisinde toplatılmasını isteyen Sadr, iç mekanlar ve sokaklardaki posterlere ise dokunulmaması çağrısında bulundu.

Bayrak Talimatları

Şii lider, karargahlardaki Irak bayrağı'nın milis gücü bayrağından daha yüksek şekilde asılmasını belirterek, bu bayrakların yanına aynı zamanda İmam Mehdi bayrağı olarak bilinen yeşil renkli bayrakların da asılmasını talep etti.

Hassas Zamanlama

Mukteda es-Sadr'ın bu kararı, İsrail'in Irak'taki Şii milislere ait mevzilere saldırı düzenleyebileceği iddialarının gündemde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekici. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Irak'ı geçersiz ve sahte bahanelerle tehdit ettiğini belirterek, ülkesinin bu tür saldırılara karşı korunacağını ifade etti.

Öte yandan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'den dolaylı olarak tehdit mektubu aldıklarını ancak bunun bir savaş anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Iraklı Şii milis gruplar ise zaman zaman İsrail hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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