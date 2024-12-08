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Mukteda es-Sadr: Suriye'de Tüm Bileşenleri Kapsayan Demokratik Hükümet Bekleniyor

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, Suriye'de demokratik bir hükümet için kapsamlı ulusal diyalog talep etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:33
Mukteda es-Sadr: Suriye'de Tüm Bileşenleri Kapsayan Demokratik Hükümet Bekleniyor

Iraklı Şii Liderden Suriye İçin Çağrı

Irak'ta Ulusal Şii Akımı'nın lideri Mukteda es-Sadr, Suriye'de tüm bileşenleri kapsayan demokratik bir hükümet oluşturulması için kapsamlı bir ulusal diyalog beklediğini açıkladı.

Yazılı Açıklama ile Düşüncelerini Paylaştı

Irak’ın İran'a mesafeli olan Şii dini ve siyasi lideri Sadr, Suriye’deki Baas rejiminin ve Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Sadr, Suriye'de 50 yıldan fazla süren yönetimin sona erdiğini belirtirken, halkın elinin bu duruma katkı sağladığını ifade etti.

Demokratik Hükümet ve İlişkiler

Sadr, komşu ülkedeki istikrar için, "Komşu Suriye'nin, Amerikan, İsrail veya diğer dış müdahalelerden uzak, güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için aşırılıkçılığın, askeri yönetimlerin ve dışlanmanın ortadan kaldırılması gerekmektedir," dedi. Ayrıca, halkın tüm bileşenlerini kapsayan demokratik bir hükümet oluşturulması için kapsamlı bir ulusal diyalog süreci gerektiğini vurguladı.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Sadr, iki ülke arasında dengeli ilişkiler kurulmasını umarak, iki halkın kaderinin bir olduğunu ifade etti. Mezhepçilik, siyasi farklılık ve milliyetçilik gibi unsurların bu iki toplumu ayrıştırmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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