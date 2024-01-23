Mülki idare amirliğine 21 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı, 21 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınladı. Kararla birlikte, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut başta olmak üzere, vali yardımcıları, kaymakamlar ve mülkiye müfettişleri terfi etti. Bakanlık, terfi eden isimleri ve mevkilerini de açıkladı.
Resmi Gazete'de duyurulan İçişleri Bakanlığı kararına göre 21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine terfi etti. İçişleri Bakanlığı, 21 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine getirilmesiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de ilan etti.
Alınan karar doğrultusunda terfi eden isimler ve mevkiler ise şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut
Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural
Devrek Kaymakamı Ümit Altay
Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli
Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat
Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat
Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu
Tatvan Kaymakamı Remzi Demir
Havran Kaymakamı Enver Özderin
Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün
Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu
Bigadiç Kaymakamı Mehmet Hali Aydın
Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı
Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi
Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman
Mülkiye Müfettişleri
Mehmet Fatih Çelikel
Hasan Gündoğdu
Hatice Bayar Özdemir
Ömer Dereci, Bülent Ay
BİRİNCİ SINIF MÜLKİ AMİRLİĞİ NEDİR?
Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında en üst rütbe birinci sınıf mülki idare amirliğidir. Birinci sınıf mülki idare amirleri, valilik, vali yardımcılığı, kaymakamlık, hukuk işleri müdürlüğü, kaymakam adaylığı, mülkiye müfettişliği ve strateji geliştirme başkanlığı gibi görevleri yerine getirirler.
Birinci sınıf mülki idare amirliğine nasıl yükseltilir?
BİRİNCİ SINIF MÜLKİ AMİRLİĞİNE NASIL YÜKSELİNİR?
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselmek isteyenler, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında, kaymakam adaylığı da dahil olmak üzere 15 yılını tamamlamış ve kazanılmış hak aylıkları birinci dereceye ulaşmış olmalıdır. Ayrıca sicil notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi gibi kriterlere göre yapılacak değerlendirmede meslekte başarı göstermiş olmalıdır.
Birinci sınıf mülki idare amirliğine atanmaya engel olacak bir disiplin cezası almamış, Anayasa'nın belirlediği Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışlardan dolayı affedilmiş olsa bile mahkum olmamış, mesleğin vakar ve onuruyla uyuşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını sarsan bir suçtan ceza almamış, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmamış olmalıdır.