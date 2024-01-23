Mülki idare amirliğine 21 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de duyurulan İçişleri Bakanlığı kararına göre 21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine terfi etti. İçişleri Bakanlığı, 21 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine getirilmesiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de ilan etti.

Alınan karar doğrultusunda terfi eden isimler ve mevkiler ise şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut

Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural

Devrek Kaymakamı Ümit Altay

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat

Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir

Havran Kaymakamı Enver Özderin

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün

Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Hali Aydın

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi

Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman

Mülkiye Müfettişleri

Mehmet Fatih Çelikel

Hasan Gündoğdu

Hatice Bayar Özdemir

Ömer Dereci, Bülent Ay

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ AMİRLİĞİ NEDİR?

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında en üst rütbe birinci sınıf mülki idare amirliğidir. Birinci sınıf mülki idare amirleri, valilik, vali yardımcılığı, kaymakamlık, hukuk işleri müdürlüğü, kaymakam adaylığı, mülkiye müfettişliği ve strateji geliştirme başkanlığı gibi görevleri yerine getirirler.

Birinci sınıf mülki idare amirliğine nasıl yükseltilir?

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ AMİRLİĞİNE NASIL YÜKSELİNİR?

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselmek isteyenler, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında, kaymakam adaylığı da dahil olmak üzere 15 yılını tamamlamış ve kazanılmış hak aylıkları birinci dereceye ulaşmış olmalıdır. Ayrıca sicil notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi gibi kriterlere göre yapılacak değerlendirmede meslekte başarı göstermiş olmalıdır.

Birinci sınıf mülki idare amirliğine atanmaya engel olacak bir disiplin cezası almamış, Anayasa'nın belirlediği Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışlardan dolayı affedilmiş olsa bile mahkum olmamış, mesleğin vakar ve onuruyla uyuşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını sarsan bir suçtan ceza almamış, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmamış olmalıdır.