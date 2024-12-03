DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Mülkiyet Devri Tapu İşlemleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

21 Kasım 2023'ten itibaren mülkiyet devri işlemleri, tapu müdürlüklerinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:45
Mülkiyet Devri Tapu İşlemleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Mülkiyet Devri İşlemleri İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik ile bu işlemler daha da kolaylaşacak.

Yönetmeliğin Temel Hükümleri

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", tarafların farklı birimlerde bulunması durumunda yapılacak mülkiyet devri işlemlerini kapsıyor. Bu kapsamda, yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri, elektronik ortamda ve ilgili tapu müdürlüğünden yetki alınmadan gerçekleştirilebilecek.

Vekaletnameler ve Süreçler

Ancak 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Ayrıca, başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya dair diğer süreçlerin tamamı dijital ortamda sürdürülerek, işlemlerin hızlandırılması ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Vatandaş Odaklı ve Hızlı İşlemler

Yeni düzenlemenin en büyük avantajlarından biri, yetki alanı dışı tapu işlemlerinin ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi. Bu sayede, vatandaşların işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlaması sağlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı