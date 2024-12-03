Mülkiyet Devri Tapu İşlemleri Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Mülkiyet Devri İşlemleri İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik ile bu işlemler daha da kolaylaşacak.

Yönetmeliğin Temel Hükümleri

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", tarafların farklı birimlerde bulunması durumunda yapılacak mülkiyet devri işlemlerini kapsıyor. Bu kapsamda, yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri, elektronik ortamda ve ilgili tapu müdürlüğünden yetki alınmadan gerçekleştirilebilecek.

Vekaletnameler ve Süreçler

Ancak 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak. Ayrıca, başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya dair diğer süreçlerin tamamı dijital ortamda sürdürülerek, işlemlerin hızlandırılması ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Vatandaş Odaklı ve Hızlı İşlemler

Yeni düzenlemenin en büyük avantajlarından biri, yetki alanı dışı tapu işlemlerinin ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi. Bu sayede, vatandaşların işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlaması sağlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.