Mülteci faciası! 4 kişi hayatını kaybetti

Manş Denizi’ni geçmeye çalışan bir grup mülteci, teknelerinin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Olayda dört kişi ölürken, 31 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mültecilerin her birinin 5 bin sterlin ödediği ortaya çıktı.

Mülteci faciası! 4 kişi hayatını kaybetti
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Manş Denizi, Avrupa’ya ulaşmak isteyen binlerce mülteci için tehlikeli bir geçiş noktası. Her yıl çok sayıda mülteci, denizi aşmak için şişme botlarla yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, çoğu zaman trajediyle sonuçlanıyor. İşte son örneği, 14 Ocak 2024’te yaşandı.

BALIKÇILAR KURTARDI

mülteci

Olay, sabah saat 03:00 sıralarında, İngiltere’nin Dover kenti ile Fransa’nın Calais kenti arasında meydana geldi. Bir balıkçı teknesi, denizde batmak üzere olan bir botu fark etti. Botun içindeki mülteciler, yardım çığlıkları atıyordu. Bazıları ise denize düşmüştü. Balıkçılar, hemen botun yanına giderek, 31 kişiyi kurtardı. Kurtarılan mülteciler, balıkçı teknesine alınarak, ısıtıldı ve beslendi.

Calais'in güneyindeki Wimereux yakınlarındaki Fransız sularından geçerken Pazar sabahı erken saatlerde alabora oldu.

Düzinelerce kişinin sudan çıkarıldığı ve bir kişinin de kalp krizi geçirdiği söyleniyor.

Yerel yetkililer, suyun içinde veya yakınında dört cesedin bulunduğunu söyledi.

Ve trajik bir şekilde, Fransız denizcilik otoriteleri daha sonra Wimereux plajının kenarında bulunan beşinci bir göçmenin dehşet içinde öldüğünü doğruladı.

DÖRT KİŞİ ÖLDÜ

Kurtarılan mültecilerden dördü ise hayatını kaybetti. Bunlardan biri, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Diğer üçü ise, hayatını denizde yitirdi. Ölen mültecilerin cesetleri, Dover limanına getirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inceleme başlattı

 AFP'ye göre teknedekiler, yerel saatle sabaha karşı 02.00 sıralarında Fransız sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra zor durumda kaldı .

Kuzey Fransa'daki Kanal bölgesi denizcilik idaresi şunları söyledi: "Bu aşamada dört göçmenin öldüğü ve birinin Boulogne-sur-Mer'deki hastaneye nakledildiği için üzgünüz."

Yetkililer, büyük grupların gemiye çıkmaya çalıştığını ve "tekneye ulaşmakta denizde zorluk yaşadıklarını" da sözlerine ekledi.

Hayatta kalanların yerel bir toplum merkezine götürüldükleri ve orada bakıldığı öğrenildi.

5 BİN STERLİN ÖDEDİLER

Kurtarılan mültecilerin ifadelerine göre, her biri Manş Denizi’ni geçmek için 5 bin sterlin ödemişti. Mülteciler, Fransa’da bir insan kaçakçısıyla anlaşmıştı. Kaçakçı, onları gece yarısı bir minibüsle deniz kenarına getirdi. Burada şişme botlara bindirerek, denize açılmalarını sağladı. Ancak botlar, denizin soğuk ve dalgalı olması nedeniyle alabora oldu.

Manş Denizi’nde kaç kişi öldü?

Manş Denizi’nde 14 Aralık 2023’te meydana gelen olayda dört kişi öldü.

Manş Denizi’nde kurtarılan mülteciler nereden geldi?

Manş Denizi’nde kurtarılan mültecilerin nereden geldiği henüz bilinmiyor. Ancak çoğunun Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden geldiği tahmin ediliyor.

Manş Denizi’nde kurtarılan mülteciler ne kadar ödedi?

Manş Denizi’nde kurtarılan mülteciler, denizi geçmek için her biri 5 bin sterlin ödedi.

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