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Münbiç'te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Münbiç'te düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı. PKK/YPG'nin sorumluluğu araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:39
Münbiç'te Bombalı Araçla Terör Saldırısı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Münbiç'te Terör Saldırısı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesinin Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırı sonucunda toplamda 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı. Ancak yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç’i teröristlerden kurtarmıştı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör...

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör...

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

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